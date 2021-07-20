İstanbul'da 793 kişi kurban keserken yaralandı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. İstanbul'da kurbanlık keserken 793 kişi kendisini yaraladı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da da kurbanlar kesildi. Bazı kişiler, kurban keserken, kendilerini de yaraladı. Yaralılar hastanelerin yolunu tuttu.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da saat 15.00 itibariyle kamu hastanelerine giden acemi kasapların sayısının 793 olduğu öğrenildi. Çeşitli nedenlerden dolayı hastanelere başvuran 793 kişiden 5'ine cerrahi müdahalede bulunuldu.
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