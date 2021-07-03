İstanbul'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:52

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlendi.

ÜNLÜ MARKALARIN BİRE BİR TAKLİDİ

İHA'da yer alan habere göre jandarma ekiplerince; ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiket ile ambalajlanan içkilerin insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sürülmesini engellemek ve şüpheliler ile suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla, Gaziosmanpaşa’da belirlenen adrese baskın düzenlendi.

8 BİN LİTRE FARKLI SAHTE İÇKİ

Jandarma ekiplerince depoda yapılan aramalarda, ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 950 litre cin, 5 bin 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İKİ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan S.T. ve G.Ş. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerini müteakip 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adliyeye sevk edildi.