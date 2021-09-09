İstanbul'da aşı karşıtlarından miting: Kaymakamlık yasakladı, Valilik izin verdi.
Anadolu Birliği Partisi, 'Anayasayı Koruma İnsiyatifi Bir araya Geliyor" çağırısıyla Maltepe Kaymakamlığı'na başvuruda bulundu. Ancak kaymakamlık çarşamba günü yayınladığı kararla izin vermemişti. İstanbul Valiliği'nden bugün gelen açıklamayla salgın tedbirlerine riayet edilmesi kaydıyla gösteriye izin verildi.
İstanbul'da düzenlenmek istenen aşı karşıtı protestoya izin verilmedi.
Anadolu Birliği Partisi Bedri Yalçın, "Büyük Uyanış Mitingi, Bill Gates’in bütün aşı şirketlerini fonlayarak elde ettirdiği sıvıların dayatmasına karşı yapılıyor" diyerek “Büyük Uyanış Mitingi” adını verdikleri gösteri yapacaklarını duyurdu.
KAYMAKLIM ENGELLEDİ, VALİLİK İZİN VERDİ
11 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan gösteriye Maltepe Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmediği ifade edildi. Kaymakamlığın ardından İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, aşı karşıtlarının Maltepe'de yapacağı mitinge izin çıktı. İzinde, "salgın tedbirlerine riayet edilmesi" şartı istendi.
Kaymakamlığın açıklaması şöyle:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir."
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