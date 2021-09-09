İstanbul'da aşı karşıtlarından miting: Kaymakamlık yasakladı, Valilik izin verdi.

09 Eylül 2021 Perşembe, 15:40

İstanbul'da düzenlenmek istenen aşı karşıtı protestoya izin verilmedi.

Anadolu Birliği Partisi Bedri Yalçın, "Büyük Uyanış Mitingi, Bill Gates’in bütün aşı şirketlerini fonlayarak elde ettirdiği sıvıların dayatmasına karşı yapılıyor" diyerek “Büyük Uyanış Mitingi” adını verdikleri gösteri yapacaklarını duyurdu.

KAYMAKLIM ENGELLEDİ, VALİLİK İZİN VERDİ

11 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan gösteriye Maltepe Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmediği ifade edildi. Kaymakamlığın ardından İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, aşı karşıtlarının Maltepe'de yapacağı mitinge izin çıktı. İzinde, "salgın tedbirlerine riayet edilmesi" şartı istendi.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle: