Koronavirüste aşı sayısı 100 milyonu geçti

09 Eylül 2021 Perşembe, 14:51

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak 2021'de başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor.

Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, bugün saat 13.45 itibarıyla 50 milyon 882 bin 59'u ilk doz, 39 milyon 488 bin 261'i ikinci doz, 9 milyon 643 bin 69'u ise üçünçü doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 100 milyon 13 bin 389'a ulaştı.