Koronavirüste aşı sayısı 100 milyonu geçti
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı bugün itibarıyla 100 milyonu geçti.
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak 2021'de başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor.
Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, bugün saat 13.45 itibarıyla 50 milyon 882 bin 59'u ilk doz, 39 milyon 488 bin 261'i ikinci doz, 9 milyon 643 bin 69'u ise üçünçü doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 100 milyon 13 bin 389'a ulaştı.
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