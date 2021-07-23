İstanbul'da aşılamada son durum
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelindeki aşı verilerini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan başka bir açıklama da ise, "İstanbul'da ikamet eden ancak tatilde yada şehir dışında olanlarda bulundukları yerlerde aşı olabilmektedirler" denildi.
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