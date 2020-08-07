İstanbul'da asker uğurlamalarına yasak geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde toplu asker uğurlamasının yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde toplu asker uğurlamasının yasaklandığını duyurdu.
Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Her şey vatan için"
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