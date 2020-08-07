İstanbul'da asker uğurlamalarına yasak geldi

07 Ağustos 2020 Cuma, 12:08

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde toplu asker uğurlamasının yasaklandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Her şey vatan için"