İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:57
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Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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