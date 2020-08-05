İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın
Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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