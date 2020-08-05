İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:57

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.