İstanbul'da banka soygunu
Eyüpsultan'da bankaya giren bir kişi, güvenlik görevlisine biber gazı sıktıktan sonra masanın üzerindeki parayı alıp kaçtı.
Şüphelinin bankaya girip çıkarak koşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Reşadiye Cadde üzerinde bulunan bir bankada yaşandı.
İddiaya göre, bankaya müşteri olarak giren bir kişi, bir süre sonra cebinden biber gazını çıkartarak güvenlik görevlisi Ertuğrul T.'ye sıktı.
Güvenlik görevlisi Ertuğrul T. ile şapkalı ve tıbbi maskeli şüpheli masanın üzerine bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı.
Şüphelinin kaçma anı ise bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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