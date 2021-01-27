İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu
Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artış sağladı
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 34,22'ye yükseltti.
İSKİ Genel Müdürlüğü'nden şu açıklama paylaşıldı:
26 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 725 bin metreküp
27 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %34,22
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