İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu

Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artış sağladı

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 11:20
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu
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Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 34,22'ye yükseltti.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nden şu açıklama paylaşıldı:

26 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 725 bin metreküp

27 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %34,22 


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