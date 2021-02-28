İstanbul'da barajlarda son durum
İstanbul'da önce yağmur ardından gelen kar yağışıyla birlikte birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 56.20 oldu.
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü.
En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55.58'e ulaştı. Ancak bu doluluk oranındaki hızlı artış bile geçmiş yılların gerisinde kaldı.
EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI
Oranlar 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. 2014'de yaşanan kuraklığın ardından 2015 yılında baraj doluluk oranı 96.33'e kadar çıkmıştı. Daha sonraki yıllarda ise yüzde 80'li seviyelerde seyretmişti.
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