İstanbul'da bombalı saldırı girişimi şüphelileri tutuklandı
İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul'da 28 Nisan'da bombalı eylem yapmak isterken yakalanan 3 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrollünden geçirilen 3 kişi tutuklandı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında durumlarından şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıslar kaçmaya başlamıştı.
Elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakıp kaçmaya çalışan şahıslardan R.A. kovalamaca sonucu ekiplerce yakalanırken, İ.Z. isimli şahıs da otogarın içerisinde gözaltına alınmıştı.
Şahısların aracın altına bıraktıkları sırt çantasını inceleyen bomba imha ekipleri yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4 uzaktan komutalı, 2 zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde bulmuştu.
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