Ağır silah ve patlayıcı kullanan çete, hapishaneden en az bin 800 mahkumu kaçırdı

06 Nisan 2021 Salı, 16:44

Imo Eyaleti’nin Owerri kasabasındaki Batı Afrika’nın en büyük hapishanelerinden birisine gece saat 02.00 civarında saldırı düzenlendi. Yetkililerin açıklamasına göre saldırganlar ağır silah ve patlayıcı kullanarak hapishaneye girdi. Gardiyanlarla silahlı çatışmaya giren saldırganların en az bin 800 mahkumun kaçmasını sağladığı ifade edildi.

Imo Eyaleti Islah Servisi Sözcüsü James Madugba, Owerri’deki saldırının kimliği belirsiz kişilerce yapıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari saldırıyı, anarşistler tarafından yapılan bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Buhari, güvenlik güçlerini saldırıyı yapanları ve kaçan mahkumları yakalamaya çağırdı. Şu ana kadar hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.

Afrika’nın nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ülkelerinde hapishaneler çok kalabalık ve içerdekilerin yüzde 70’i tutuklulardan oluşuyor. Mahkumlar yargılanmak için yıllarca beklemek zorunda kalabiliyorlar.