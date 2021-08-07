İstanbul'da çakarlı ve plakasız aracın tacizi kamerada! "Alperen Ocakları" plakalı
İstanbul'da, trafikte plakasız ve çakarlı bir aracın diğer sürücüleri taciz ederek yol alması tepki çekti. Aracın plaka yerinde 'Alperen Ocakları' yazması dikkat çekti.
Türkiye'de 'yetkisiz' çakarlı araçlara getirilen yasaklar çözüm olmuyor. 'Yetkisiz' çakarlı araçların trafikte yaptıkları, kamuoyunu rahatsız ederken kameraya yansıyan en son görüntü tartışmayı yeniden alevlendirdi.
ÇAKARLI VE PLAKASIZ
İstanbul'da plakasız ve çakarlı olarak trafikte seyreden aracın diğer sürücüleri taciz ettiği anlar tepkilere neden oldu. Aracın plaka yerinde 'Alperen Ocakları' yazdığı görülüyor.
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