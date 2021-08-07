İstanbul'da çakarlı ve plakasız aracın tacizi kamerada! "Alperen Ocakları" plakalı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:44

Türkiye'de 'yetkisiz' çakarlı araçlara getirilen yasaklar çözüm olmuyor. 'Yetkisiz' çakarlı araçların trafikte yaptıkları, kamuoyunu rahatsız ederken kameraya yansıyan en son görüntü tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ÇAKARLI VE PLAKASIZ

İstanbul'da plakasız ve çakarlı olarak trafikte seyreden aracın diğer sürücüleri taciz ettiği anlar tepkilere neden oldu. Aracın plaka yerinde 'Alperen Ocakları' yazdığı görülüyor.