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Adli tıp raporu tartışma konusunu olan Yeldana Kaharman'ın ölümüne dikkat çeken Peker, Burhan Kuzu'nun WhatsApp yazışmasını paylaşıp, "Burhan Hoca’nın yazışmalarından da anlayacağınız üzere milyoner bir adamın adli tıptan çıkarmak istediği bir rapor var. Yine yazışmada göreceğiniz üzere bu beyefendinin gerekli ödemeyi yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Burhan Hoca konuyla ilgilenir ve raporun Burhan Hoca’dan istendiği gibi çıktığı da araştırıldığında görülüp öğrenilebilir." dedi.