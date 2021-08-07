Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyen Peker, hayatını kaybeden eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile AKP'nin eski Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun'un bağlantısından bahsetti. Peker, Aliye Uzun'un Kuzu'yu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile aynı masaya oturttuğunu anlattı.
Adli tıp raporu tartışma konusunu olan Yeldana Kaharman'ın ölümüne dikkat çeken Peker, Burhan Kuzu'nun WhatsApp yazışmasını paylaşıp, "Burhan Hoca’nın yazışmalarından da anlayacağınız üzere milyoner bir adamın adli tıptan çıkarmak istediği bir rapor var. Yine yazışmada göreceğiniz üzere bu beyefendinin gerekli ödemeyi yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Burhan Hoca konuyla ilgilenir ve raporun Burhan Hoca’dan istendiği gibi çıktığı da araştırıldığında görülüp öğrenilebilir." dedi.
SOYLU'YA SESLENDİ
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü hatırlatan Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek "Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan ümit can uygunun kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası süleyman soylunun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
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