İstanbul'da çete operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul’da "Muşlu Uçkanlar" olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda çete lideri ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da "Muşlu Uçkanlar" olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda çete lideri ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda senet, para ve silahlar ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu, Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren ve gasp, tefecilik, 6136 Sayılı Kanunu'na muhalefet, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen "Muşlu Uçkanlar" çetesine operasyon düzenledi. Çete lideri E.U. ve yöneticiler A.D. ve S.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 532 adet değişik çapta fişek, bir miktar uyuşturucu, yüklü miktarda senet, nakit para ve 1 adet tapu ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'