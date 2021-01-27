İstanbul’da çıkar amaçlı çeteye operasyon: 9 gözaltı
İstanbul’da, hedef seçtikleri kişilere silah zoruyla senet imzalatıp araç satışı gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla aranan çıkar amaçlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul’un Anadolu yakasında ‘nitelikli yağma’, ‘silah zoruyla senet imzalatma’, ‘tehdit’ ve ‘silah ticareti’ gibi konulara karışarak suç işleyen bir çeteyi tespit etti.
Yürütülen soruşturma kapsamında Kadıköy başta olmak üzere Anadolu yakasının farklı ilçelerinde benzer eyleme karışan, hedef seçtikleri kişilere silah zoruyla senet imzalatıp araç satışı yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen B.A. liderliğindeki çeteye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çok sayıda adrese gerçekleştirilen baskınlarda, çete lideri B.A. ile birlikte beraberindeki 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çapta 121 fişek ile çok sayıda çek, senet ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi. Öte yandan söz konusu çete içindeki silah imalatında görevli bir şüphelinin, elindeki çifte silahla ateş etmesi dikkat çekiyor.
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