İstanbul'da Covid-19 kısıtlamaları başladı: Ayrıntıları neler?
İçişleri Bakanlığının, Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibarıyla başladı.
Kentte alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alıyor.
Öte yandan, sinema salonları da 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de başlayan uygulamalara birçok işletmenin uyduğu gözlendi.
PAKET SERVİS HİZMETİ OLMAYAN ESNAF DÜKKANINI KAPATTI
Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı lokanta ve restoranların işletmecileri uygulama başlamadan önce dükkandaki müşterileri uyardı. Uygulamanın başlamasıyla birçok işletmede sandalyeler ters çevrildi. Paket servis hizmeti olmayan esnaf ise saat 20.00 itibarıyla dükkanını kapattı.
Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, işletme sahiplerini yeni tedbirlere uymaları konusunda ikaz etti.
Silivri'de bazı lokantaların camına paket servis yapıldığına dair yazılar asılırken sahildeki çay bahçelerinin de kapandığı gözlendi.
Üsküdar'da ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara'nın da katılımıyla iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yeni tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Fatih'te de Millet Caddesi'ndeki lokantaların bir bölümü kapanırken bazıları da paket servisi hizmetine başladı.
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