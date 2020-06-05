İstanbul'da cuma trafiği yoğunluğu
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.22 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.
İstanbul'da normalleşme ile birlikte son iş gününde akşam iş çıkış saatlerinde belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Merter, Çağlayan ve Maltepe D-100 Karayolu her iki yönde de zaman zaman yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 17.22 itibarıyla yoğunluk yüzde 62'lere kadar ulaştı.
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