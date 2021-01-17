İstanbul'da deniz taksilerin üretimine başlandı: "50 adet yetmiyorsa daha fazla..."

17 Ocak 2021 Pazar, 15:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, Şirket-i Hayriye’nin 170. Kuruluş Yıldönümü’nde önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İBB, ulaşımda denizin payının artırılması yönünde başlattığı projelerden biri olan Deniz Taksilerinin üretimine başlıyor.

İlk etapta 50 adet üretilecek olan ve 2021 yazında hizmet vermeye başlaması planlanan Deniz Taksilerinin rengine İstanbullular karar verecek.



Araçların üretileceği Haliç Tersanesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan İBB Başkanı İmamoğlu, deniz taksilerin ilkinin üretimini başlattı.

İmamoğlu, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Deniz taksiler, bu kentin ruhuna uygun, Büyükşehir Belediyemizin ana disiplini ile paydaş olacak. Aynı zamanda bunun bir hizmet kadar bir kimlik olduğunun da farkında olarak, 50 tane deniz taksiyi bu senenin yazında hizmete sunmak istiyoruz. Eğer 50 adet yetmiyorsa daha fazla hedefi hızlıca koymalıyız. Bu taksilerimiz 10 kişi kapasiteli olmasının yanı sıra sizi Adalar'dan Sarıyer'e, Beylikdüzü'nden Üsküdar'a, Pendik‘ten Bakırköy’e taşıyacak. Bu projeyi, Fatih Sultan Mehmet'ten bize emanet olan 565 yıllık bu kadim bu tersanede üreteceğiz. Deniz taksiler için en uygun renkleri de halkımıza sorarak birlikte karar vereceğiz. Ben de bu anlamda oy hakkımı kullanacağım."

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmaların ardından Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile birlikte deniz taksinin prototipine ilk reçineyi sürerek, "İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.











