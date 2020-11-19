İstanbul'da ekmeğe zam
İstanbul'da ekmeğe bir ay da ikinci zam yapıldı.
İstanbul’da geçen ay 200 gram ekmek 1.25 TL’den 1.50 TL’ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükselmişti. İstanbul’da fırınlar arasında ekmek fiyatları farklılık gösterirken kimi fırınlar 200 ve 220 gram ekmeği de 1.75 TL’den satıyordu.
OdaTV’nin haberine göre ekmeğe de bir ayda ikinci zam yapıldı. Gelen zamla 200 ve 220 gram ekmek, fırınlarda 2 TL’den satılmaya başlandı. Böylelikle ekmeğin kilo fiyatı çoğu fırında 10 TL oldu. Ekmekteki gramaj ve zam farklarının temel nedeni, İstanbul’da iki farklı komisyonun ekmek fiyatı belirlemesinden kaynaklanıyor.
İstanbul’da valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon, yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan fırınlar da kendi fiyatlarını kendileri belirliyor.
Fırıncı esnafı, un fiyatlarının artması ve maliyetlerin yükselmesi halinde ekmeğe zammın devam edeceğini belirtti. Bir çuval unun fiyatı kısa zamanda 89 TL’den 145 TL’ye yükselmişti.
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