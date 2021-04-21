İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve firari olarak aranan 34 şüpheliden 29'u yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda firari olarak aranan zanlılardan 29'unun yanı sıra hücre evinde gizlenen farklı mahkemelerden aranması olan bir şüpheli de yakaladı. 5 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da literatüre girecek vaka
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- İşte ekrana geri dönme şartları
- Meteoroloji'den 4 il için 'dolu' uyarısı!
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı
- 32 dev şirkete soruşturma
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu