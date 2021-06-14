14 Haziran 2021 Pazartesi, 10:39

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan E.M. ve eşi A.M'yi Gaziosmanpaşa'da saklandığı "gaybubet evi"nde yakaladı.

Adreste yapılan aramada 216.5 gram altın, 3 tam altın, altın kolye, çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, 3 tablet ve 7 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M'nin avukat olduğu, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.