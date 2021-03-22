İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.
İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı