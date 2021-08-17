İstanbul'da 'göçmen karşıtı' pankart asan 6 kişi gözaltına alındı

17 Ağustos 2021 Salı, 14:43

İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı göçmenlerin Türkiye'ye kontrolsüz olarak girişine karşı çıkan pankartlar asılmıştı. İstanbul'un farklı noktalarına "Ülkemde mülteci istemiyorum" ve "Hudut namustur" pankartları asan ve "Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan gruptan 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TEM'E SEVK EDİLDİLER

Avukat Ali Gül, "Gözaltına alınan gençleri Çağlayan'a sevk ediyorlar, ben de Çağlayan'a geçiyorum" deyip TEM'e sevk edilen isimlerin ifadelerinin burada alınacağını açıkladı.

"PARDON FİLMİ GİBİ"



Av. Gül, "Arkadaşlardan birinin telefonuna bakmışlar, 'reis' diye hitap ettiği pimapenciyi gösterip lideriniz bu mu diye sormuş polisler. Pardon filmi gibi" tepkisini gösterdi.