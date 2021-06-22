İstanbul’da ‘göçmenler sokaklardan toplanıyor’ iddiasında bulunuldu
Kayıt dışı olarak Türkiye’de yaşayan çok sayıda göçmenin toplanarak geri gönderme merkezlerine götürüldüğü iddia edildi.
İstanbul’un bazı semtlerinde, kayıt dışı olarak Türkiye’de yaşayan çok sayıda göçmenin sokaklardan toplandığı ileri sürüldü. Göçmenlerin akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Tarlabaşı Dayanışması “ikinci bir Edirne vakasına hazırlık mı” sorusunun akıllarına geldiğini ifade etti.
Göçmenlere sahada aktif yardım faaliyeti yürüten Tarlabaşı Dayanışma Grubu’ndan Muhammed Sıddık Yaşar, endişeli olduklarını belirterek “Son bir haftadır iletişimde olduğumuz göçmenlerden ‘yakınlarımızı götürdüler’ telefonları almaya başladık. Büyük ihtimalle geri gönderme merkezlerine götürülüyorlar. Ama ne biz irtibata geçiriliyoruz ne de ailelerinin haberi var. Endişe ediyoruz çünkü bazılarının kendi ülkelerine gönderilme halinde öldürülme riskleri var” ifadelerini kullandı.
Çoğunlukla Aksaray, Yenikapı, Taksim ve Fatih gibi semtlerde göçmenlerin toplandığı bilgisine ulaştıklarını söyleyen Yaşar, “Suriyelilerle ilgili çok fazla ihbar almadık ancak çoğunlukla Fas, İran, Bangladeş, Pakistan ve diğer milletlerden göçmenler toplandı. Hâlâ toplanıyor” iddiasında bulundu.
SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR
Yaşar, şunları kaydetti: “Bahsettiğim semtlerdeki sokaklar boşalmaya başladı. Alınma korkusuyla sokağa çıkmıyorlar. Beni arayan göçmenlerden biri, ‘Çevremdeki herkesi götürmeye başladılar. Tedirginim. İşime gitmesem mi’ dedi.”
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