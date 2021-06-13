Ege kıyılarında 6 ayda 6 bin göçmen

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin kaçışı Ege kıyılarında devam ediyor. 24 saat içerisinde Muğla’nın Datça ve Fethiye ilçelerinde 107 göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda 4 organizatör ise gözaltına alındı.

İzmir’in Dikili ilçesinde ise 25 göçmen yakalandı. İlk 6 ay içerisinde 6 bine yakın göçmen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 4 göçmen ise boğularak yaşamını yitirdi. Yakalanan organizatör sayısı ise 25 oldu.

