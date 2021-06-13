Ege kıyılarında 6 ayda 6 bin göçmen
Savaş sebebiyle Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin yolculuğu sürüyor. Son olarak Datça ve Fethiye'de 107 göçmen yakalandı.
Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin kaçışı Ege kıyılarında devam ediyor. 24 saat içerisinde Muğla’nın Datça ve Fethiye ilçelerinde 107 göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda 4 organizatör ise gözaltına alındı.
İzmir’in Dikili ilçesinde ise 25 göçmen yakalandı. İlk 6 ay içerisinde 6 bine yakın göçmen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 4 göçmen ise boğularak yaşamını yitirdi. Yakalanan organizatör sayısı ise 25 oldu.
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