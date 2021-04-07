İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin, bugün gece saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak, soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Uzmanlar, İstanbul'daki yurttaşları arabalarını kapalı otoparklara çekmeleri konusunda uyarıyor.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, beklenen yağışların, yarın Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi günü ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi.
RÜZGAR SERT ESECEK
Açıklamada, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiği, hava sıcaklıklarının bölge genelinde yarından itibaren 6 ile 10 derece azalarak, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve yağışlı havanın neden olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
UZMANLARDAN 'ARABANIZI KAPALI YERE ÇEKİN' UYARISI
İstanbul'u etkisi altına alması beklenen hava şartlarıyla ilgili olarak meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir dün bir açıklama yapmıştı. Özdemir, "Perşembe günü itibariyle tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanmalar olabilir. Aynı zamanda perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere almaya özen göstermeli" dedi.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum
- Bunun hesabını çok ağır vereceksiniz