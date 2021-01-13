İstanbul’da 'helikopter düştü' iddiası!
Beykoz'da ormanlık alanda helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama çalışması yürütüldü. İstanbul Valiliği, ''İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan, 'Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü' yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
Alınan bilgilere göre, Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İhbarın yapıldığı alana sevk edilen ekibin, kent ormanı içerisindeki Elmalı Barajı çevresi ve ormanlık alanda havadan ve karadan arama çalışması sürdürüldü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, ''İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan 'Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü' yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
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