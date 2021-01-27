İstanbul'da iş insanına silahlı saldırı
Sarıyer'de iş insanı Enver Ocak şirketinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ocak, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sabah saatlerinde Zekeriyaköy'de meydana geldi. İddiaya göre kendisine ait şirketin binasından çıkan iş insanı Enver Ocak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Bir yemek firmasının sahibi olan Ocak'a saldıranlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan Enver Ocak, yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırganları yakalamak için iş yerinin ve çevredeki villaların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Saldırganların kaçtığı arabanın plakası tespit edildi, zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ağır yaralanan iş insanının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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