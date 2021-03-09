İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

AA
09 Mart 2021 Salı, 07:57
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


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