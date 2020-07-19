İstanbul'da IŞİD operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

19 Temmuz 2020 Pazar, 12:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından IŞİD terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon, örgütün hücrelerine eylem yapılması yönünde talimat gönderdiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine düzenlendi.

Bahçelievler, Esenyurt, Çekmeköy, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Sultanbeyli, Kağıthane ve Küçükçekmece olmak üzere toplam 15 ilçede düzenlenen operasyonlarda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve av tüfeği kartuşları ele geçirildi.