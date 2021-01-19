İstanbul'da IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ekipler tarafından adreslerde kapsamlı arama çalışması yapıldı.
Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.
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