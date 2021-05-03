İstanbul'da izolasyon malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Boğazköy İstiklal Mahallesi Erciyes Sokak'taki izolasyon malzemeleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.
Fabrikada cumartesi gününden beri çalışma yapılmadığı, yangın sırasında da içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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