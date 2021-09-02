İstanbul'da 'kaçak tur' stantları

02 Eylül 2021 Perşembe, 11:36

İstanbul'da turistlere yönelik kaçak turlar düzenlenmeye başladı. Özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de çok sayıda turizm acentesi bulunuyor. Ancak akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyruklular, o iş yerlerinin önüne stant kurarak şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar satıyor.

Hem acentelerin hem de zabıtaların mesai bitimini bekleyen yabancı uyruklu kişiler, broşürler üzerinden turistlere katılım sayısına göre fiyat veriyor. Turistler turlara, tur yapması yasak olan L plakalı okul servisi ibareli minibüslerle götürülüyor.

ZABITA EKİPLERİ KAÇAK TUR DÜZENLENEN STANTLARI TOPLADI

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Talimhane'de denetim yaparak, stantları topladı. Stant başlarında duran yabancı uyruklu kişiler, zabıta ekiplerini gördüklerinde stantlarını saklayarak veya stantları oldukları yerlerde bırakarak kaçtı. Stant başlarında duranlar bulunamayınca cezai işlem uygulanamadı.

"TURU SATANLAR 'TÜRSAB NEDİR?' DİYE SORUYOR"

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği(OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, "Bu broşür tamamen Arapça basılmış ve TÜRSAB üyesi değil. Bize acayip fiyatlar verdiler. Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Bu stantları zabıtalar gelerek topladı. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Seyahat acentelerinin Türkiye'ye getirmiş oldukları turistleri, Suriyeli mülteciler dolandırıyor. Bir ara siz de sordunuz TÜRSAB üyesi mi diye, 'TÜRSAB nedir?' dedi. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak" dedi.

"BİZ ÜLKEYİ TANITIYORUZ ONLAR EKMEĞİNİ YİYOR"

Turizm acentesi sahibi Mehmet Altunus ise, "Herkes Suriyeli, herkes turizm işi yapıyor. Kimsenin belgesi, yetkisi yok. Ben turizm okudum, turizm mezunuyum. Biz ülkeyi tanıtıyoruz, onlar ekmeğini yiyor" diye konuştu.

