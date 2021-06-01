İstanbul'da kimyasal atık alarmı: Yurttaşlar tedirgin
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaklaşık bir hafta önce yol kenarına dökülen atıklar yurttaşları korkuttu. Atıkların üzerinden duman çıkmaya başlaması üzerine yurttaşlar bölgeye polis çağırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
İstanbul, Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.
Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Ekipler, olay yerine gelerek çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden olan kimyasal maddenin döküldüğü alanı güvenlik şeridiyle kapattı.
Dökülen kimyasal maddenin alüminyum cürufu olduğunu tespit etti. Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından kimyasal maddenin olay yerinden kaldırılarak söz konusu alanın temizleneceği öğrenildi.
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması
- Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması