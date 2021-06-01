İstanbul'da kimyasal atık alarmı: Yurttaşlar tedirgin

01 Haziran 2021 Salı, 16:40

İstanbul, Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.





Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Ekipler, olay yerine gelerek çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden olan kimyasal maddenin döküldüğü alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Dökülen kimyasal maddenin alüminyum cürufu olduğunu tespit etti. Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından kimyasal maddenin olay yerinden kaldırılarak söz konusu alanın temizleneceği öğrenildi.