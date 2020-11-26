İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı

26 Kasım 2020 Perşembe, 21:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir İstanbul’da bulaşıcı hastalık kaynaklı günlük ölüm sayılarının açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi.

İstanbul'da "bulaşıcı hastalık" kaynaklı vefatlarla ilgili İmamoğlu, "Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Yani yetiştiremiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan, İstanbul'da gasilhanelerin son durumunu paylaştığı videoda, ''Siz hala sokağa çıkma konusunda kısıtlama getirmeyi erteleyin'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

''Siz hala sokağa çıkma konusunda kısıtlama getirmeyi erteleyin. Bu video bugün İstanbul’da Küçükçekmece gasılhanesinde çekilmiş''

İşte Türkkan'ın paylaştığı o video: