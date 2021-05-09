İstanbul'da koronavirüs vaka sayısı düşüyor mu? İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

09 Mayıs 2021 Pazar, 18:31

İstanbul'da son bir haftada koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.

"21-27 NİSAN İLE 28 NİSAN-4 MAYIS KIYASLAMASI"



Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.