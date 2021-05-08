Fahrettin Koca'nın övünerek açıkladığı ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:24

Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavi rehberini güncelledi. Alınan yeni karara göre, etkinliği ve yan etkileri bir süredir tartışılan hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak.

KOCA, 'ÖVÜNEREK AÇIKLAMIŞTI'

15 Nisan 2020 tarihindeki basın toplantısında hidroksiklorokini dünyada en yaygın kullanan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vakalara ve şüpheli vakalara hidroksiklorokin başladıklarını, bu ilacın diğer ülkelerde ancak ciddi durumdaki hastalara verilmesine karşılık kendilerinin en erken aşamada kullandıklarını övünerek açıklamış ve tedavideki başarılarını da buna bağlamıştı.

'1 MİLYON KUTU ALIP DEPOLADIK'

Koca, ''Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda Hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok'' demişti.

DSÖ COVİD-19 TEDAVİ ARAŞTIRMASINDAN HİDROKSİKLOROKİNİ ÇIKARDI

DSÖ, 22 Mayıs 2020 tarihinde Lancet’te yayımlanan bir araştırmayla hem hidroksiklorokinin yan etkilerine hem de Covid-19 tedavisinde herhangi bir etkinliğinin olmadığına ilişkin sonuçlar duyurdu.

Araştırma kesitsel nitelikli olsa, bu nedenle de sonuçlarının güvenilirliği sorgulanmayı hak etse bile, yaklaşık 100 bin hastayı içeriyor olması dikkate alınmasını gerektirir.

Zaten bu nedenle DSÖ de 26 Mayıs 2020 tarihinde, yürüttüğü ilaç araştırmalarında hidroksiklorokin kullanımını durdurma kararı aldı.

SITMA İLACI HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.