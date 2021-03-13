İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltında
Silivri'de site içerisinde 9 ayrı villa kiralayıp kripto para çağrı merkezi kuran şüpheliler gözaltına alındı. 18 Çinli şüphelinin 101 kişiyi, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdığı ve site dışına çıkmalarını yasakladığı belirlendi. Şüphelilerin, Çin’de yaşayan yurttaşları sahte kripto para danışmanlığı yaparak dolandırdığı tespit edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı.
18 Çinli şüpheli, Türkiye’de çalışma vaadi ile Çin’den bilgisayar mühendisi ve programcısı olmak üzere 101 kişi getirdi. Gelen kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştıran şüpheliler, kişilerin sitenin dışına çıkmasını yasakladı. İnternet üzerinden Çin’e ‘kripto para danışmanlığı’ şeklinde reklam veren şüphelilerin, dolandırdıkları kişilere "Sanal paranızı bize teslim edin, biz iki katını kazanıp geri size teslim verelim" dediği öğrenildi.
GECE SAATLERİNDE SİTEDEN GİZLİCE KAÇAN İKİ ÇALIŞAN POLİSE İHBARDA BULUNDU
Gece saatlerinde siteden gizlice çıkarak en yakın polis karakoluna giden iki çalışan, kendilerinin zorla çalıştırıldığını ve site içerisinde onlarca kişinin zorla tutulduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 ekip ve 100 polis ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 101 çalışan ve 18 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur oldukları anlaşılan ve Türkiye'ye turistik vize ile giriş yaptığı belirlenen Çin uyruklu çalışanlar gerekli işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.
OPERASYONDA 1 MİLYON 500 BİN LİRANIN YANI SIRA YÜZLERCE CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda villalardan ikisinin yemekhane ve yatakhane olarak kullanıldığı tespit edilirken, şüphelilerin çalışanlara aylık 7 bin Çin Yuanı ödediği belirlendi. Öte yandan, operasyonda 1 milyon 500 bin lira para, 712 cep telefonu, 112 bilgisayar, 677 sim kart, para sayma makinesi ve çok sayıda harddiske el koyuldu. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- ATV'deki programda yeni skandal
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü