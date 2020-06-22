İstanbul'da maske cezaları başladı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 16:21

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, ilçede maske denetlemesi gerçekleştirdi. Polis, sokağa maskesiz çıkan yurttaşlara ceza yazdı. Ekiplerce gerçekleştirilen denetlemelerde, yurttaşların çoğunun maske kuralına uydukları bazı yurttaşların ise, denetleme yapan polisleri görünce maskelerini taktıkları görüldü.

"SİGARA İÇMEK İÇİN ÇIKARDIM"

Maskesi yanında olmasına rağmen takmayan ve sigara içmek için çıkardığını söyleyen bir kişi polisin dikkatinden kaçmadı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen turist, “Sigara içiyordum. Bu yüzden sigara içmek için maskemi çıkardım, hepsi bu. Evet, gerekli. Ben de her zaman kullanırım, hep ağzıma takarım ama sigara içerken çıkardım” dedi. Turiste, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi çerçevesinde 970 TL idari para cezası uygulandı.

"ASTIMIM VAR, NEFES ALAMIYORUM"

Denetlemelerini sürdüren polis, bir başka yurttaşın daha maskesini takmadığını fark etti. Polisin uyardığı yurttaş “Astımım var, mecbur kaldıkça takıyorum. Şu an takabilirim ama maskeyle rahat nefes alamıyorum. Burnumu kapatmadan takabilirim. Durumum iyi değil, hastayım ben zaten” dedi.

"ANLIK BİR OLAYDI"

Aracından inip yemek almaya giderken maskesiz olduğu görülen bir vatandaş ise hatasının farkına vardı ve, “Anlık bir şeydi, şuradan bir yemek alayım derken olan oldu. Bu maske bizim ve karşımızdaki insanlar için. Aslında kullanmamız gerekiyor. Yanımızda bir poşet içerisinde gezdirmemiz gerekiyor” dedi.

"YURT DIŞINDAN GELDİM, ZORUNLU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Yurt dışından geldiğini ve sokakta maske takma zorunluğu olduğunu bilmediğini söyleyen bir yurttaş ise, “Sokakta zorunlu mu? Ben yurt dışından geldim, sokakta takıldığını bilmiyordum” dedi. Kadına ve beraberindeki iki kişiye ceza yazıldı. Yurt dışından geldiğini söyleyen kadının, cezanın kesilmesinin ardından çantasında taşıdığı maskeyi taktığı görüldü. Polisin, ilçedeki maske denetlemelerinin devam edeceği öğrenildi.

ESENYURT'TA 23 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Esenyurt Meydanı'nda maske uygulaması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maske takmayan yurttaşlara ceza yazdı. Meydanda denetim yapan ekipler maskesiz olan ve maskeyi farklı şekillerde takanları tespit ederek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 23 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL'lik para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde bazı yurttaşlar maskeyi çantasında taşırken bazıları cebinden bazıları da cüzdanından çıkarıp taktı. Bisikletiyle meydanda bulunan bir genç ise maske kuralından haberinin olmadığını söyledi.

YARIM SAAT İÇİNDE 15 KİŞİYE CEZA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Boğa Meydanı'nda maske denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak ceza kesti. Kimi vatandaşlar ise polis denetimini gördükleri anda maskelerini yüzlerine taktı. Polis ekipleri; maskesiz fotoğraf çektiren, bisiklete binen ve yolda yürüyen vatandaşlara göz açtırmadı. Yarım saat içinde 15 kişiye, toplamda 13 bin 500 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan yurttaşlar maskelerini takmayı unuttuklarını söyledi.