İstanbul’da mesai saatlerine yeni düzenleme
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, mesai saatlerinin 27 Mayıs'tan itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacağı belirtildi.
AYRINTILAR
GELİYOR...
Video Haberler
- CHP'li Adıgüzel ile MHP'li Enginyurt birbirine girdi
- Muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye gönderme
- Koronavirüs sıfırlandı mı, biter mi? sorusuna yanıt
- Nusret Gökçe’den Kim Kardashian’a 'lahmacun' göndermesi
- Parlamentoya damga vuran anlar! Başbakanı uyardılar
- Anahtarı almak istedi, hastanelik oldu
- Erdoğan'a 'vişivanka' sürprizi
- Show Haber ekibine saldırı anı kamerada
- Davutoğlu'ndan Mehmet Dişli iddiası
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi: 40 gözaltı