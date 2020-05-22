İstanbul’da mesai saatlerine yeni düzenleme

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, mesai saatlerinin 27 Mayıs'tan itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2020 Cuma, 17:53


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