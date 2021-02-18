İstanbul'da metrolara Bisiklet Parkı geliyor!

18 Şubat 2021 Perşembe, 17:55

İstanbul genelinde 15 hat ve 185 istasyonda günde 3 milyona yakın yolcu taşıyan İBB iştiraki METRO İSTANBUL, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte ulaşımda bisikleti devreye sokarak, çevre dostu uygulamalara bir yenisini daha ekliyor.

PİLOT UYGULAMA ALTUNİZADE İSTASYONU’NDA

İlk olarak M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu’nun Altunizade İstasyonu’nda her biri 10 bisiklet kapasiteli 5 kapalı park alanı oluşturuldu. Bisiklet parkı uygulaması, ücretsiz olarak İstanbulluların kullanımına sunuldu. Halihazırda İBB’ye ait açık havada yer alan bisiklet parklarının niteliğini ve güvenliğini yükselterek, park alanları bisikletli yolcular açısından kullanışlı hale getirmek amacıyla istasyon içinde yaya trafiğini etkilemeyecek bir alanda ve kameraların görüş alanında bulunan bir noktaya taşınıyor.

DÜNYA METROLARINDAKİ UYGULAMALAR ÖRNEK ALINDI

Bisiklet kullanıcılarının bisikletlerini park edip metroya binmelerinin çevreci bir ulaşım açısından çok önemli olduğunu belirten İBB iştiraki METRO İSTANBUL’un Genel Müdürü Özgür Soy, tüm dünya metrolarında genel yaklaşımın bisikletleri metro girişine olabilecek en yakın yerde park edilmesi olduğunu söyledi. Soy, “Biz de hem bu pratik kullanım hem de güvenli bölge kriterlerini göz önünde bulundurarak pilot uygulamamız için güvenlik kameralarımızın da yer aldığı bir nokta belirledik” dedi.

İSTASYONLAR 9 BİN KAMERA İLE İZLENİYOR

Metro istasyonlarının her noktasının 9 bine yakın kamera aracılığıyla izlendiğine dikkat çeken Özgür Soy, “Metro ve tramvaylarda bisikletle seyahat etme saat aralıklarını genişlettik. Yolcularımız katlanabilir bisikletleriyle tüm gün, katlanmayan bisikletleriyle ise 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saatleri dışında bisikletleriyle ek ücret ödemeden seyahat edebiliyorlar. Şimdi de metrodan inince ya da metroya binerken bisikletlerini park etme sorunu yaşamamaları için de bisiklet park yeri pilot uygulamasını başlatıyoruz. İstasyonlarımıza park edilen bisikletler hava koşullarından etkilenmeyecek. Bisikletler ayrıca 7/24 kamera ile gözetilen bir alanda park edilmiş olacak” diye konuştu.

METRODAN DAHA ÇEVRE DOSTU TEK ULAŞIM ARACI BİSİKLET

Özgür Soy, metro ve tramvaydan daha çevre dostu olan tek karayolu ulaşım aracı olması nedeniyle, bisikletin toplu ulaşıma entegre olarak kullanılmasını çok önemsediklerini söyledi. “Çevreye duyarlı yolcularımızın bisiklet kullanmasını kolaylaştıracak adımlar atmaktan dolayı mutluyuz” diyen Soy, araba yerine bisiklet kullanan bir kişinin karbon salınımı olmaması nedeniyle kentin insanına büyük bir iyilik yaptığını belirtti. Avrupa şehirlerinde bisiklet kullanımının çok yaygın olduğunu hatırlatan Soy, “Altunizade İstasyonumuzda denemesini yapacağımız bisiklet park uygulamasının bu anlamda teşvik edici olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÖNCELİK BİSİKLETİN TOPLU ULAŞIMA ENTEGRASYONU

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da bisikletin toplu ulaşıma entegrasyonunun öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, “Bisiklet park alanlarının hem güvenlik hem de fiziki koşullar açısından daha nitelikli hale gelmesi için bir adım atmış olduk. Benzer uygulamaları İstanbul geneline yayma konusunda bisiklet kullanıcılarının da desteği ile hızlıca yol alabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Utku Cihan, İstanbul’da bisikletin ulaşım amaçlı kullanımının artması amacıyla İBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde Bisiklet Şefliği kurduklarının altını çizerek, STK’lar ile diğer kurum ve kuruluşlarla bu alanda işbirliği yapmayı amaçladıklarını söyledi. Cihan, bisiklete kent içinde daha çok alan açmak için İBB olarak gereken her türlü desteği verileceklerini de sözlerine ekledi.