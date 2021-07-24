İstanbul'da minibüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
İstanbul Gaziosmanpaşa'da minibüs kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var.
Gaziosmanpaşa'da bir minibüs kaza yaptı. Bazı yolcular minibüs içinde sıkışırken, olay yerine itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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