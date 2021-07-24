İstanbul'da minibüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da minibüs kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var.

(DHA)
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:00
İstanbul'da minibüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
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Gaziosmanpaşa'da bir minibüs kaza yaptı. Bazı yolcular minibüs içinde sıkışırken, olay yerine itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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