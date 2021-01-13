İstanbul’da operasyon: 12 gözaltı
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’un 14 farklı ilçesinde operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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