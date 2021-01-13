İstanbul’da operasyon: 12 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İHA
13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:22
İstanbul’da operasyon: 12 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında  İstanbul’un 14 farklı ilçesinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler