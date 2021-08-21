İstanbul'da ormanın ortasına gizlemişler! Jandarmadan operasyon

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:57

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri yaşanan orman yangınlarının ardından Şile'de bulunan ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetim yaptı. Ekipler, yaptıkları kontroller sırasında Ulupelit mevkiindeki ormanın içinde bazı yapılar olduğunu tespit etti.





Bölgenin incelenmesinin ardından ağaçların arasında su varilleri ve borular olduğu görüldü. Jandarma ekipleri kısa süre sonra boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak su dolum tesisine uzandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine tesise baskın düzenledi. Tesiste dolum sırasında kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak kullanıldığı tespit edildi.

Ağaçların arasında kamufle edilmiş su arıtma makinesine giden kaçak bir kapı olduğu görüldü. Tesis yöneticileri ile görüşen jandarma ekipleri, işletmenin gerekli ruhsat ve çalışma belgelerini istedi.

Olay yerine il sağlık ekipleri sevk edildi. İşletme tesisinin dışındaki ormanda bulunan yapı ve arıtma düzeneğinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen İl sağlık ekipleri tesisteki damacanalardan örnek alırken, işletme ile ilgili soruşturma başlatıldı. Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve Anadolu Yakası'ndaki bayilere sevkiyat yaptığı öğrenildi.

Su dolum tesisi, jandarma ekiplerinin baskın sırasında yaptığı tespitler doğrultusunda mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılarak faaliyetine son verildi.