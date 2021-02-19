İstanbul'da pide salonunda patlama
Beyoğlu'nda, pide salonunda doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Bir kadın çalışanın hafif şekilde yaralandığı patlamada, iş yerinin camları kırıldı.
Beyoğlu, Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak'ta saat 11.30 sıralarında bir pide salonunun mutfak bölümünde patlama oldu.
O sırada mutfakta malzeme hazırlayan Türkmenistan uyruklu Enezhan Orazbaveya adlı kadın çalışan ellerinden ve yüzünden hafif şekilde yaralanırken, iş yerinin kapı ve pencere camları kırıldı.
Doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tespit edilen patlamayı duyan çevre esnafının yardımıyla dışarı çıkarılan Orazbaveya, olay yerine çağrılan ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz ekiplerinin gazı kesmesiyle birlikte polis iş yerinde incelemelerde bulundu.
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