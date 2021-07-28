İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'da PKK / KCK ve PYD / YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 8 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal / illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Bugün 8 ilçede 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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