İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!

İstanbul Bahçelievler'de sadece bir mahallede koronavirüs vakası tespit edilen 2200 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:56
İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!
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İstanbul Bahçelievler'de bir mahallede tespit edilen koronavirüs vakası sayısı, salgının kentte geldiği vahim durumu ortaya koyuyor.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahallede vaka sayısının 2200 olduğunu duyururken kurallara uyulmasının öneminin bir kez daha altını çizdi.

Muhtar Reyhan'ın paylaşımı:


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