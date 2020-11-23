İmamoğlu gerçek ölüm sayısını açıkladı: Ben şimdi ne yapayım; susayım mı, yutkunayım mı?

23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmasının ardından esnafın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, esnaf Serdar Can'ın, "Bazı belediyeler, aynı gün iki yerde pazarı olan esnafa, birini açtırıyor, birini açtırmıyor" şeklindeki serzenişine, "Pandemi ile mi ilgili acaba" sorusuyla karşılık verdi.





Can, bu soruya, "Galiba pandemiyle alakalı" yanıtını verirken, bir başka esnaf ise, konunun pandemiyle değil, zabıta eksikliğiyle ilgili olduğunu iddia etti. Bunun üzerine yeniden söz alan İmamoğlu şunları söyledi:

"Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayışımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz, -Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul'da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz de o ilçelerle görüşelim. Ama pandemiyse konu, hepinizi Allah korusun. Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı geçirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de dikkat edin."

Sağlık Bakanlığı dün tüm Türkiye'de 139 kişinin Covid-19 dolayısıyla vefat ettiğini açıklamıştı.