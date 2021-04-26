İstanbul'da şampiyonlar belli oldu
İstanbul'da düzenlenen TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası sona erdi. Teklerde dünya 67 numarası Cirstea, İstanbul'da 13 yıl sonra ikinci defa şampiyon oldu.
19 Nisan’da başlayan ve TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. Teklerde Romen tenisçi Sorana Cirstea, çiftlerde ise Elise Mertens - Veronika Kudermetova ikilisi kupayı kaldırmaya hak kazandı.
Sorana Cirstea, Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 1 saat 40 dakika süren final karşılaşmasında 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 skorla mağlup ederek turnuvayı teklerde şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Dünya klasmanında 67. sırada bulunan Romen raket, 13 yıl sonra İstanbul’da ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Belçikalı tenisçi Elise Mertens ve Rus Veronika Kudermetova ise, Japon Nao Hibino - Makoto Ninomiya ikilisini yenerek çiftler şampiyonu olarak kupayı kaldırdılar.
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